Przyćmiła inne gwiazdy? Tak wyglądała na konferencji 61. KFPP w Opolu

61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu już lada moment! Święto muzyki rozpocznie się 31 maja, a zakończy 2 czerwca. Co jest w planie? Pierwszy dzień festiwalu to koncert "Premier" i "Debiutów". 50-lecie pracy scenicznej będzie też świętował Michał Bajor. Nie zabraknie też debiutantów, którzy podczas 61. KFPP zaśpiewają z orkiestrą Polskiego Radia oraz orkiestrą Adama Sztaby.

Drugi dzień festiwalu należy do "Superjedynek". Na scenie wystąpią m.in. Bajm, Big Cyc, Lady Pank, Wilki, Kobranocka, Kasia Kowalska, Zalewski, czy Oddział Zamknięty. Wydarzenie poprowadzi Marcin Daniec.

Artystka wybrała na tę okazję jasną sukienkę mini o kroju marynarki. To jeden z najmodniejszych modeli tego sezonu. Talię podkreśliła za pomocą jasnobrązowego paska, a na stopy wsunęła wzorzyste szpilki.

To właśnie fantazyjne buty skradły show. Kasia Moś zdecydowała się na model w zebrę z odkrytą piętą i wiązaniem wokół kostki. Print rodem z safari rzucał się w oczy z daleka. Wokalistka obroniła ten look na piątkę z plusem.

