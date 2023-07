Przywitała ambasadora w body. Co na to mentorka Irena?

- Jeżeli chodzi o strój wizytowy dla kobiety, to jest to sukienka, garsonka, spodnium, właśnie o charakterze wizytowym. Ważne jest, żeby strój wizytowy dzienny różnił się od wizytowego na wieczór, co oznacza, że nie powinno tu być żadnych błyskotek — materiał stroju matowy i biżuteria o podobnym charakterze. Wizytowa spódnica czy sukienka powinna być do kolan z odchyleniami do sześciu centymetrów od środka kolana — powyżej lub poniżej, dodatki do tego stroju to rajstopy i pełne buty - dodała.