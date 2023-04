Roman Polański i Samantha Geimer na wspólnym zdjęciu. Żona reżysera dziękuje za spotkanie

Przyznał się do jednego z sześciu zarzutów. W trakcie posiedzenia sądowego Polak przedstawił zupełnie inną wersję wydarzeń, niż Samantha. Ostatecznie trafił do więzienia na obserwację psychiatryczną. Został wypuszczony już po 42 dniach. Opuścił Stany Zjednoczone w 1978 roku i znalazł się we Francji. Dzięki podwójnemu obywatelstwu uniknął deportacji do USA. Nadal jest ścigany ze seks z nieletnią. Fotografia, która pojawiła się na instagramowym koncie jego żony, może szokować.