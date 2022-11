Róż aż bije po oczach. Przesadziła?

Styl barbiecore koncentruje się na dziewczęcych, uroczych stylizacjach, co ważne - w różowej kolorystyce. Zrobiło się o nim głośno po rozpoczęciu zdjęć do filmu Grety Gerwig, który opowiada o życiu kultowej lalki. Wówczas paparazzi sfotografowali Margot Robbie roli w neonowym, różowym stroju gimnastycznym oraz w kowbojskim zestawie w tej samej kolorystyce. Trend szybko opanował cały świat. Chętnie promują go największe gwiazdy. Ostatnio całą w różu widzieliśmy Kim Kardashian, teraz w stylizacji barbiecore pokazała się Nicky Hilton.