Rozsyp w ogrodzie. Ślimaki uciekną co do jednego

Ślimaki uważane są przez ogrodników za szkodniki. Żywią się pędami, kwiatami i liśćmi roślin. Inwazja ślimaków w ogrodzie to gwarancja, że większość plonów zostanie po prostu zniszczona. Dlatego też trzeba jak najszybciej zatrzymać ich rozród. Nie trzeba sięgać po niehumanitarne środki. Wystarczy rozsypać w ogrodzie produkt, który na pewno masz w domu. Zwykle pije się go rano, bowiem ma on właściwości pobudzające. Chodzi oczywiście o... kawę.