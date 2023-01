Naukowcy zidentyfikowali najbardziej inteligentną rasę psów

W pierwszej fazie testu psy miały tu do czynienia z cylindrem nieprzezroczystym, co oczywiście sprawiało, że aby coś z niego wyjąć musiały włożyć do niego głowę. W następnej natomiast fazie cylinder ten zastępowany był przez przezroczysty – i tu zaczynały się problemy. Oto bowiem od psów oczekiwano w tym momencie analogicznego zachowania, a zarazem przezwyciężenia zrobienia tego, co samo by im się narzucało, czyli skierowania się wprost na widoczny cel. Tę słabość owczarków belgijskich po części tłumaczono ich pracą, w której czas reakcji musi być szybki, co z kolei wiąże się z niższym poziomem kontrolowania odruchów. Niemniej jednak – gratulujemy zwycięstwa!