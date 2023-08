Wypatrzyli ją przypadkiem. Claudia Cardinale zachwyca do dziś

Świat stał przed nią otworem, ale wpadła w depresję, nękały ją myśli samobójcze. Zorientowała się, że jest w ciąży. Ojcem dziecka był Francuz z Tunisu, którego nazwiska nigdy nie ujawniła. Mężczyzna zgwałcił ją, gdy miała 17 lat, a potem szantażem zmuszał do dalszych kontaktów. To wszystko było potworne - wyznała aktorka po latach. Rozważała aborcję, chociaż zakazany we Włoszech zabieg, dokonywany pokątnie, zagrażał życiu. Postanowiła urodzić dziecko. Zajął się nią wtedy reżyser i producent Franco Cristaldi.