Trendy urodowe z TikToka. Kosmetolog ostrzega przed niektórymi zabiegami

– W ten sposób usuwa się zrogowaciały naskórek i włoski pod określonym kątem. Jak łatwo się domyślić, taka domowa manualna eksfoliacja cery jest zjawiskiem zdecydowanie niewskazanym, a wręcz groźnym, w związku z czym absolutnie nie powinno mieć miejsca. Choćby ze względu na to, że ryzyko zacięcia i uszkodzenia warstwy ochronnej naskórka jest wyjątkowo duże, a co za tym idzie – może to prowadzić do powstawania nadkażeń i infekcji.