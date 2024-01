Toksyczna prawda o łososiu. Wiele osób nie ma świadomości

Ponure fakty na temat warunków hodowli łososia sączą się do świadomości konsumentów już od kilku lat. Mimo to większość z nas wciąż żyje w przekonaniu, że "norweski przysmak" to towar z zupełnie innej ligi niż wietnamska panga. Nieco lepiej poinformowani klienci sklepów rybnych unikają towaru opisanego jako "łosoś norweski" i sięgają po łososia "szkockiego" lub "atlantyckiego". Niestety dwa ostatnie warianty wcale nie stanowią zdrowszej alternatywy dla pierwszego z wymienionych produktów.