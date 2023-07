Schudł 30 kilogramów. W pracy słyszał docinki na swój temat

Robert Kudelski to znany aktor teatralny i telewizyjny. Największą popularność zdobył dzięki roli Michała Brzozowskiego w serialu "Na Wspólnej". Chociaż to właśnie produkcja TVN przyniosła aktorowi największą rozpoznawalność, to mogliśmy go zobaczyć także w serialach tj. "Złotopolscy", "Na dobre i na złe" oraz filmach "Przybyli ułani" i "Syzyfowe prace".