Seks po ciemku czy przy świetle? Seksuolożka radzi

Seks z zapalonym czy zgaszonym światłem?

Seksuolożka Paulina Podrez nie ma wątpliwości. W rozmowie z MamaDu, w której odniosła się do tego, który seks jest lepszy - z zapalonym czy ze zgaszonym światłem, oznajmiła, że wszystko sprowadza się do kwestii relacji w związku. Co to oznacza?