Sos musztardowy. Dlaczego warto mieć pod ręką domowy dodatek do mięs i jajek?

Jeśli lubisz dodawać do ulubionych potraw smaczne sosy, koniecznie wypróbuj sosu musztardowego . Sprawdzi się na wiele różnych sposobów, a przy okazji wyśmienicie uzupełni każdy rodzaj potrawy, nawet tej z grilla . Sos musztardowy to niezapomniany smak, który przede wszystkim kojarzy się ze wspaniałym aromatem.

Sos musztardowy – do czego może być podany?

Sos musztardowy zwłaszcza w polskiej kuchni podawany jest razem z klopsikami albo jajkami na twardo . Chcąc przełamać smak potrawy, można dodać odrobinę miodu , który zdecydowanie złagodzi ostry posmak. Oprócz tego sos musztardowy z powodzeniem uzupełni mięso z kurczaka , indyka czy cielęciny, a także pasuje do wielu ryb. Jeśli zostanie odpowiednio przyprawiony świetnie skomponuje się ze smażonymi i grillowanymi kiełbaskami, frytkami czy hamburgerami . Zaletą domowego sosu musztardowego jest fakt, że można własnoręcznie go doprawić, dzięki czemu jest niezrównanym dodatkiem spośród znanych produktów.

Sos musztardowy – jak przygotować?

W rondlu rozpuść na małym ogniu masło, po czym zdejmij garnek z ognia. Dodaj do niego mąkę i energicznie zamieszaj, aby połączyć oba składniki. Nieco niższa temperatura zdecydowanie pomoże w szybkim wymieszaniu dodatków. Wlej bulion do mieszanki i także szybko zamieszaj. Kiedy nie będzie żadnych grudek, możesz ponownie postawić rondelek na małym ogniu i gotować. Dodaj musztardę, mieszaj do momentu, aż sos zgęstnieje i osiągnie wymaganą konsystencję. Na koniec dopraw całość solą i pieprzem do smaku.