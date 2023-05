Śpią za kotarą, wychodzą na "ambonkę". Polacy żyją w ciasnocie

Statystyczny Polak żyje na 29 metrach kwadratowych, wynika z danych Eurostatu przytoczonych w raporcie HRE. Gorzej jest tylko w Rumunii, gdzie na osobę przypada 17 m2. We Francji, Hiszpanii, na Łotwie, w Finlandii czy Włoszech to około 40 metrów. Rekordzistami są natomiast Duńczycy, którzy mają do dyspozycji średnio ponad 60 m2 na osobę.