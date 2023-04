Spójrz na nogi Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Jeansowy koszmar powraca

Czym jest styl kamp? To nurt, który odnajduje szczególną wartość w tym co brzydkie, w złym guście lub ironicznie. Czym różni się od kiczu? Przede wszystkim tym, że przedstawicielka stylizacji kamp świadomie sięga po "antytrendy". A te zyskują w jej oczach szczególny walor z uwagi na to, że reszcie świata raczej nie przypadną do gustu. Fanki kampu umiejętnie sterują kontrowersyjnym stylem i balansują na granicy tandety oraz geniuszu. W końcu jak mawiała Coco Chanel: "Sztuka to coś, co dziś brzydkie, ale za kilka lat będzie ładne".