Spryskaj tym panele. Odzyskają dawny blask

Tak przygotowany płyn do nabłyszczania jest gotowy do użycia. Zanim zabierzesz się do pracy, dokładnie odkurz i umyj podłogę. Dopiero wtedy możesz spryskać ją sprayem. Nabłyszczacz wetrzyj w powierzchnię za pomocą miękkiej ściereczki. Pozostaw go do całkowitego wyschnięcia. Panele będą jak nowe.