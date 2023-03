Spryskaj zakamarki, a uciekną co do jednego. Rybiki tego nie znoszą

Srebrzyki nie znoszą zapachu lawendy. Jeśli chcesz pozbyć się rybików z kuchni czy łazienki, przygotuj domowy spray zapachowy, który sprawi, że owady uciekną z mieszkania. Do jego przygotowania potrzebne ci będą: olejek eteryczny z lawendy (to musi być olejek eteryczny — zapachowy nie zadziała), woda i sok z cytryny. Do buteleczki z atomizerem wlej szklankę wody, dodaj do niej 15 kropli olejku lawendowego i sok z całej cytryny. Wstrząśnij buteleczką i opryskaj miejsca, w których pojawiają się rybiki. W łazience będzie pięknie pachnieć lawendą, a owady szybko się z niej wyniosą.