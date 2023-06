Stefan pozbył się Aldony z domu. Wszystko jest nagrane

Stefan i Karina oddalili się od siebie. Poszło o konflikt z Aldoną

Relacje Stefana i Kariny uległy znacznemu pogorszeniu, po tym, jak mężczyzna blisko rok temu związał się z Aldoną. Para ogłosiła, że spodziewa się dziecka. ""Cieszymy się, ale jednocześnie trochę obawiamy, jak to będzie. Mimo to raczej nie boimy się tego, że nie sprawdzimy się jako rodzice" - mówili w rozmowie z Telemagazynem. W jednym z niedawnych odcinków programu mężczyzna razem z narzeczoną składali łóżeczko i testowali wózek. Wcześniej, przez kamerami poprosił ukochaną o rękę. Wyglądało na to, że Stefanowi, po dłuższym czasie bezskutecznych poszukiwań, udało się znaleźć szczęście.