Susan, żona Robina Williamsa, zdradziła, że tuż przed śmiercią męża lekarze kazali im spać osobno. Wspomnienia wdowy

W 2014 roku Robin Williams został znaleziony we własnym domu. W południe stwierdzono zgon aktora. Popełnił samobójstwo. Był uzależniony od narkotyków i alkoholu. Zmagał się z depresją. Wykryto również u niego chorobę Parkinsona. Po jego śmierci okazało się, że miał otępienie z ciałami Lewy’ego, które należy do grupy chorób mózgu. Wpływa ona na myślenie, pamięć i kontrolę ruchu.

Susan Schneider Williams o chorobie Robina Williamsa

1 września Schneider Williams rozmawiała z dziennikarką Hodą Kotb o nowym filmie dokumentalnym "Robin's Wish", który przedstawia walkę aktora z chorobą. Z wywiadu dowiadujemy się, że lekarze błędnie zdiagnozowali Robina i dopiero kilka lat po jego śmierci bliscy odkryli prawdę o jego wewnętrznej walce o zdrowie.

"Robin i ja wiedzieliśmy, że dzieje się o wiele więcej. Miał rację, mówiąc do mnie: 'Chcę tylko zrestartować mózg'. Obiecałam mu, że dojdziemy do sedna problemu. Nie wiedziałam jednak, że nastąpi to dopiero po jego śmierci" - powiedziała Susan.