Szybki myk na schabowe. Nie trzeba ich rozbijać

Schabowy odkryty na nowo. Musicie spróbować

Nawet jeśli tradycyjny polski schaboszczak jest smaczny i pożywny, to ile razy można jeść to samo? Czasem potrzebujemy odmiany i kto wie – może przypadnie nam do gustu. Przepis, którym dzielimy się dzisiaj, pozwoli zaoszczędzić sporo czasu. Mięsa nie trzeba ani rozbijać, ani panierować. Ta wersja jest też zdrowsza, zawiera warzywa, których wciąż spożywamy za mało. Bo są drogie, bo nie ma czasu, bo nie do wszystkiego pasują. Dość wykrętów, tym razem przygotujemy coś pysznego i zdrowego, do tego wciąż opartego na bazie dobrze znanego schabowego.