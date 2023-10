Tabloidy nie miały dla niej litości. Sypały się przykre oskarżenia

Kate Winslet zdobyła sławę dzięki roli w "Titanicu". Spekulowano o płomiennym romansie, który miał połączyć ją z Leonardem diCaprio. Nigdy nie wyszli jednak poza przyjaźń. - No cóż, przykro mi, bo wiem, że wielu z was zawiodę, ale nigdy nie mieliśmy się ku sobie w ten sposób. I wyszło nam to na dobre! Myślę, że w pewnym sensie właśnie dzięki temu, że nigdy nie przekroczyliśmy granicy przyjaźni, nasza relacja przetrwała. Podczas gdy cały świat zachwycał się boskim DiCaprio, to dla mnie był to po prostu śmierdzący i pierdzący Leo - śmiała się Winslet w 2017 roku w jednym z telewizyjnych wywiadów.