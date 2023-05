Tak krótkiej spódniczki jeszcze na sobie nie miała. Anna Lewandowska zaszalała

Ostatnio pokazała na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad pięć milionów osób, jak wygląda jej codzienny look, któremu daleko od powściągliwości . Lewandowska uczy się od Hiszpanek? W takim wydaniu chyba jeszcze jej nie widzieliśmy. Żona piłkarza zrezygnowała na chwilę z ukochanych jeansów wide leg na rzecz minispódniczki.

Trenerka włożyła denimową spódniczkę mini o nietypowym kroju oraz czarny crop top . Lecz daniem głównym była brązowa, skórzana kurtka vintage lub tylko stylizowana na starą poprzez przetarcia. Ramoneska o oversizowym kroju wyglądała jak wzięta prosto z szafy dziadka. Anna Lewandowska uzupełniła ten look kozakami i okularami przeciwsłonecznymi.

