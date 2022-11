Tak oszukują producenci wędlin. Nie daj się nabrać

Niska cena to znak ostrzegawczy

To, co powinno zwrócić uwagę, to także sama lada, w której leży mięso. Według standardów ma być idealnie czysta i odpowiednio schłodzona. Podwyższona temperatura powoduje bowiem, że wędliny zaczynają się psuć. Błędne przechowywanie widać na wyschniętych bokach szynki oraz pojawiających się na niej sinych plamach.