Tak sprawdzisz, czy czereśnie nie są robaczywe. Skuteczny patent

Sezon na czereśnie trwa od czerwca do lipca. W tym krótkim czasie powinniśmy cieszyć się tymi pysznymi, słodkimi i zdrowymi owocami, kiedy tylko możemy. Niestety, w niektórych owocach gnieżdżą się niewielkie robaczki, co może skutecznie zniechęcić do dalszego jedzenia. Jeśli chcesz ustrzec się przed robaczywymi czereśniami, zwróć uwagę na dwie rzeczy podczas zakupów.