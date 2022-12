Tak szybko usuniesz kamień z czajnika. Niezawodne sposoby

Jak szybko usunąć kamień z czajnika? Ten składnik z pewnością masz w domu

Aby pozbyć się nieprzyjemnego osadu z czajnika można wykorzystać coś, co prawdopodobnie każdy w okresie świąt będzie miał w kuchni, czyli obierki ziemniaków. To tani i naturalny sposób, który znały już nasze babcie. Wystarczy wrzucić łupiny do czajnika, zalać je wodą, zagotować, a na koniec starannie umyć naczynie. W razie potrzeby czynność powtórzyć, wymieniając łupiny na nowe.