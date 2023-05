Tak ubrała się do baru mlecznego. Doda postawiła na sportowy look

Doda lubi ekstrawaganckie stroje, ale to wcale nie oznacza, że na co dzień nie ubiera się jak "zwyczajna dziewczyna" . Takie stylizacje można podpatrzeć w relacjach publikowanych na jej Instagramie, który obserwuje 1,6 miliona osób.

Ostatnio piosenkarka nagrała kilka filmików podczas wizyty w barze mlecznym, co dla wielu może być zaskoczeniem. Zatem nie tylko ubiera się "zwyczajnie", ale także zdarza jej się stołować w innych miejscach niż drogie restauracje. Jaki outfit wybrała na tę okoliczność? Doda postawiła na wygodę .

