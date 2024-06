Tak wypoczywa w USA. Pokazała się w bikini

Justyna Dobrosz-Oracz jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Przez osiem ostatnich lat była związana z "Gazetą Wyborczą", w której pełniła funkcję korespondentki sejmowej. W lutym 2024 roku powróciła do Telewizji Polskiej, w której prowadzi programy publicystyczne "Bez trybu. Justyna Dobrosz-Oracz" i "Pytanie dnia".

To jednak nie pierwsze zdjęcie ze Stanów Zjednoczonych, na którym pojawiła się w stroju kąpielowym. Kilka dni temu pokazała podobne z basenu publicznego . Przyznała pod nim, że była "sprawdzana", czy "nie wnosi broni".

Fani Dobrosz-Oracz z pewnością zauważyli, że podczas urlopu w USA brakuje przy jej boku męża, Pawła Oracza. Prezenterka wybrała się do Stanów tylko w towarzystwie mamy i jednej z sióstr, Joanny. Na wyjeździe zabrakło również drugiej siostry, Pauliny.

Justyna Dobrosz-Oracz rzadko kiedy dzieli się jednak rodzinnymi zdjęciami. Z mężem, Pawła Oraczem, którego poślubiła w 2007 roku, nie publikowała zdjęć aż do tego roku, a konkretnie - do Międzynarodowego Dnia Mężczyzny, obchodzonego 10 marca.

