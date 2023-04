Tak zwróciła się do Kariny partnerka Stefana. Konflikt z Aldoną nie ma końca

Karina z "Chłopaków do wzięcia" nie może dogadać się z partnerką swojego brata. Aldonie już nie raz zdarzyło się zajść Karinie za skórę. Nie tak dawno plotkowano o rzekomym rozejmie między kobietami. Najwyraźniej jednak nie jest on już aktualny. Siostra Stefana opublikowała zrzut ekranu ze swojego live'a na TikToku, podczas którego Aldona zwróciła się do niej niecenzuralnymi słowami.