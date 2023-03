Te znaki zodiaku są najbardziej fałszywe. Uważaj na nie

Znaki zodiaku to, zdaniem niektórych, idealny sposób na to, żeby poznać czyjeś upodobania, nawyki czy cechy charakteru. Astrologowie wierzą, że data urodzenia określa nawet skłonności do pewnych wad takich jak na przykład plotkowanie. Oto lista znaków zodiaku, które mają tendencje do obmawiania i fałszu.