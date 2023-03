To nie koniec. Zmiany w dodatkach do emerytury

Kolejnym świadczeniem jest dodatek pielęgnacyjny, wypłacany dla osób z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnego życia lub ukończyły 75. rok życia. Świadczenie wzrosło do 294 zł i 39 gr. Jeśli natomiast o dodatek pielęgnacyjny ubiega się inwalida wojenny, całkowicie niezdolny do pracy oraz samodzielnego życia, dostanie wpłatę o wysokości 441,59 zł. W tym miejscu warto dodać, że dla inwalidy wojennego należy się też osobny dodatek do renty w kwocie 1127,12 złotych.