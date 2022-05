"To nie miało prawa się wydarzyć". Nagranie z polskiego wesela podbija sieć

"Na całe szczęście to tylko tort. Wiadomo, że każdy chce, żeby jego wesele było wyjątkowe i bez zbędnych problemów, ale to są takie drobne rzeczy, że nie warto się przejmować. Tak swoją drogą na salę często daje się atrapy, tylko góra jest prawdziwa do pokrojenia. Na kuchni jest już tort dla gości" - dodała kolejna.