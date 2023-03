To niezwykle rzadki widok. Emma Watson pozuje w zjawiskowej "nagiej sukience"

Choć instagramowy profil Emmy Watson obserwuje aż 70 milionów osób, to aktorka bardzo rzadko cokolwiek na nim publikuje. Tym bardziej zaskoczyła fanów, gdy na relację dodała zdjęcie w zjawiskowej sukni domu mody Fendi.

Emma Watson, podobnie jak inne gwiazdy Hollywood, uległa najgorętszemu trendowi ostatnich sezonów. Chodzi oczywiście o "nagie sukienki" . Tego typu kreacje bezsprzecznie królowały na Oscarach 2023 . Choć aktorka znana z roli Hermiony Granger nie zagościła na gali, to i tak pochwaliła się na Instagramie zdjęciem w zapierającej dech w piersiach sukni.

Założyła bowiem błękitną, koronkową "naked dress" bez ramiączek od Fendi. Fakt, iż całkowicie odsłoniła ramiona nie oznacza, iż zabrakło rękawów – te ciągnęły się aż do samej ziemi. Suknia domu mody Fendi wygląda na misterną, ręczną robotę. Emma Watson dobrała do tego srebrną kolię. Wyglądała perfekcyjnie.

Choć Emma Watson nie pojawiła się na tegorocznej gali rozdania Oscarów, to nie zabrakło jej na imprezie Eltona Johna zorganizowanej przy tej okazji. Było to wydarzenie charytatywne związane z fundacją artysty, która działa na rzecz walki z AIDS. Aktorka wybrała na tę okazję czarną suknię z hiszpańskim dekoltem. Uzupełniła ją nietypowym dodatkiem – błyszczącą torebką w kształcie głowy kota.

