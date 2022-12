To tradycyjne świąteczne danie. Jak długo można je przechowywać?

Ryba w aromatycznym sosie warzywnym to jedna z tradycyjnych wigilijnych potraw. Przygotowanie tego dania nie zajmuje mnóstwa czasu, a jego smak zachwyca gości. Co jednak zrobić, jeżeli mamy nadwyżki tej potrawy? Jak długo jej jedzenie nie będzie dla nas szkodliwe? Oto wszystko, co warto wiedzieć o przechowywaniu ryby po grecku.