"To twoja matka?" Każdy mówi, że wyglądają jak siostry

- Pamiętam, jak kiedyś moi rodzice zrobili imprezę. To była parapetówka, bo wprowadzaliśmy się do nowego mieszkania. Moi rodzice ze znajomymi puścili głośno muzykę, która niosła się na cały blok. Wtedy przyszła sąsiadka, miała na oko niecałe trzydzieści lat i pełna złości powiedziała do mojej mamy: "Przyciszyłabyś tę muzykę. Jak kiedyś będziesz miała dziecko, to zobaczysz jak to jest". Prawie osłupiała, gdy mama wyjaśniła jej, że ma piętnastoletnią (wówczas) córkę".