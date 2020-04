Tomasz Kammel ma pomysł, jak uratować usługodawców. To proste

Tomasz Kammel opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie ze studia nagraniowego. "Przysięgam, że wiem, na co nakłada się maskę. Zanim trafiła na czoło, gąbka mikrofonu została niemal jak truskawka w płynnej czekoladzie, zamoczona w substancji dezynfekcyjnej, a wcześniej wyozonowana" – uprzedził komentarze. Jednak po tym żartobliwym wstępie dziennikarz przeszedł do sedna wypowiedzi.

"To jest niesamowite uczucie, gdy możemy codziennie o 16.35 przekazywać ludziom pieniądze za samo odebranie telefonu. Ten moment zaskoczenia i niedowierzania a potem radość – bezcenne" – podzielił się swoim doświadczeniem.

Zaproponował obserwatorom, żeby każdy, kogo sytuacja finansowa na to pozwala, zadzwonił do swoich ulubionych usługodawców: fryzjerów, rehabilitantów, kosmetyczek, opiekunek do dziecka itd. i zaproponował im płatność z góry za jedną lub dwie usługi, które odbierze, gdy epidemia koronawirusa minie.