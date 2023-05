Twój pies kładzie się na widok drugiego psa? To mylący sygnał

Tajemnice psiego języka

Problem pojawia się, gdy gest ten źle interpretują również właściciele drugiego psa. Mówią, że zwierzak "czeka", aby się przywitać i śmiało podchodzą do nas ze swoim pupilem. Nie rozumieją, że kładzenie się jest sygnałem niechęci lub niepewności, a nie zaproszeniem do spotkania. Wtedy warto subtelnie dać im do zrozumienia, że pies nie jest skory do zabawy.