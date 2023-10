Ulubiona sukienka Coco Chanel wraca na salony. Kożuchowska już ją nosi

Szmizjerki wracają do łask i to w wielkim stylu. Influencerki już od kilku tygodni udowodniają, że jest to sukienka w sam raz na jesień. Pasuje do pracy, na co dzień, ale i na wieczorne wyjście z przyjaciółmi. Zainspiruj się stylem gwiazd, które udowodniły, jak stylowo nosić koszulowe kreacje.