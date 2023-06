Uważaj na "zemstę sąsiada". Przez tę roślinę możesz mieć spore kłopoty

"Zemsta sąsiada" może nieźle namieszać

Kiedy myślimy o roślinach do swojego ogrodu, pierwsze co bierzemy pod uwagę, to ich wymagania. To w końcu ważne czy mamy odpowiednią glebę oraz, czy stanowisko, w którym zamierzamy je posadzić, jest bardziej lub mniej nasłonecznione.