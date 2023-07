W "Big Brotherze" była ulubienicą widzów. Co dzisiaj robi Gosia Maier?

W Warszawie zaczęła nowe życie

Po przeprowadzce do stolicy Małgorzata Maier zaczęła pracę w telewizji. Dostała propozycję, aby poprowadzić programy "Dom pełen pomysłów" oraz "Kto Was tak urządził?". Obydwa formaty przypadły jej do gustu i pasowały do zainteresowań. Kiedy programy się skończyły, zaproponowano jej pracę pogodynki. Maier jednak postanowiła odrzucić tę ofertę i odeszła z show-biznesu.