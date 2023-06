W co się ubrać, by wyglądać młodziej? Stylistka wskazała na cztery rzeczy

Warto, by każda kobieta wiedziała, że nie potrzeba skalpela czy specjalistycznych preparatów, by wyglądać młodziej. Wystarczy zadbać o odpowiednią fryzurę, makijaż oraz stylizację.

"Czy istnieją ubrania, w których wyglądamy i czujemy się młodziej? Tak! Ma to związek nie tylko z samym materiałem, fasonem, krojem, ale z miejscem jeansu i skóry we w współczesnej kulturze masowej" – zaczęła swój wpis.

"Jeansy, kurtka jeansowa, kurtka skórzana (lub eko skóra) to już od dawna dużo więcej, niż jedynie elementy funkcjonalnej garderoby. To synonimy odwagi, buntu, wyzwolenia, podążania za marzeniami. Denim i skóra to nieśmiertelne symbole popkultury, światowego kina, a w tym wszystkim jest praktyczność i styl. Podobnie, jak komplety dresowe, które nie tak dawno doczekały się mocnej pozycji w stylu nie tylko sportowym, ale i casualowym" – wyjaśniła stylistka.