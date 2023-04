W takim stroju przywitała prezydenta Włoch. Agata Kornhauser-Duda cała na różowo

Podczas poniedziałkowego spotkania przywódców największą uwagę ściągała na siebie pierwsza dama. A to wszystko za sprawą monochromatycznej stylizacji w jasnoróżowym odcieniu. Nie ma wątpliwości co do tego, że Agata Kornhauser-Duda lubi eksperymentować z kolorami i nie boi się wyróżniać nawet na tak oficjalnych wydarzeniach.