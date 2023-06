Walizka wyjedzie z luku jako pierwsza. Pracownik lotniska ujawnił trik

Jak szybko odebrać walizkę z luku?

Czekanie na walizkę z luku bagażowego bywa zmorą podróżujących. Chociaż dolecieliśmy już do naszego celu, czas oczekiwania aż nasz bagaż wyjedzie na taśmie najczęściej wydłuża się niemiłosiernie. Okazuje się jednak, że wcale nie musi tak być i proces ten da się łatwo przyspieszyć. Wystarczy zastosować pewną sztuczkę, którą podzielił się pewien pracownik lotniska. Chociaż to dość ryzykowna opcja, należy po prostu przejść odprawę najpóźniej, jak to tylko możliwe.