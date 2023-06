Wciśnij pod maskę auta. Kuny już się nie zbliżą

Jest jeszcze jeden sposób na pozbycie się szkodnika, jednak wymaga on zakupu klatki albo transportera. Wystarczy, że w miejscu przebywania kuny położysz kłębek sierści kota lub psa. Zwabiona kuna podejdzie do pułapki. Wówczas trzeba jak najszybciej złapać zwierzę i włożyć je do klatki, a następnie wypuścić w lesie. Warto pamiętać, że kuny to z natury płochliwie stworzenia, więc ich złapanie wymaga sprytu i cierpliwości.