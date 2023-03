Wczesna wiosna to najlepszy moment. Już teraz zrób to z hortensją

Jeśli hodujesz hortensję bukietową, to ta informacja jest ci niezbędna. Początek marca to moment, w którym powinno się ją przyciąć. Zabieg będzie gwarancją wysypu pięknych kwiatów w lecie. Jak się do tego zabrać?

Tym razem skupimy się na hortensji bukietowej. Czym się charakteryzuje? Przede wszystkim jej kwiatostany są stożkowate i stworzone z drobnych kwiatków w kolorze białym, kremowym lub różowym. Gatunek wyróżnia się zatem kształtem i kolorem – także liści, których zieleń jest jaśniejsza niż w przypadku hortensji ogrodowych.

Ponadto krzewy osiągają do dwóch metrów wysokości. Hortensja bukietowa kwitnie latem i jesienią, jest odporna na zimowe mrozy, a wczesną wiosną należy ją przycinać. Najlepiej zrobić to pod koniec lutego lub z początkiem marca. Podpowiadamy, jak się do tego zabrać.

Ten zabieg powtarzaj co roku

Przedwiośnie to najlepszy moment, by przyciąć hortensję bukietową. Robimy to bowiem, gdy krzew jest w stanie bezlistnym. Zabieg trzeba powtarzać każdego roku. Tylko wtedy mamy gwarancję, że roślina bujnie obrodzi w kwiaty. Dodatkowo w ten sposób dbasz o "zdrowie" hortensji, a także kontrolujesz jej wielkość oraz kształt.

Jak przycinać hortensję bukietową?

Co będzie ci potrzebne do przycięcia hortensji bukietowej? Jedynie ostry sekator. Pędy nie mogą być postrzępione, ponieważ wtedy są bardziej narażone na choroby. Druga ważna kwestia to, w którym miejscu należy je przycinać. W przypadku młodych krzewów odpowiedź brzmi na 1/3 długości. Natomiast pędy kilkuletnich hortensji można swobodnie przyciąć nawet o połowę. Głównie chodzi o to, by pozbyć się wszystkich wysuszonych, uszkodzonych lub "chorych" fragmentów rośliny.

