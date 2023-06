W czwartek, 1 czerwca, we Wrocławiu odbyła się gala zamknięcia 16. edycji Festiwalu Reżyserii Filmowej. Nagrodę główną otrzymał Michał Kwieciński, który w ostatnim czasie wyreżyserował m.in. film "Filip", a teraz pracuje nad drugą częścią komedii "Teściowie".

Anna Dereszowska weszła na scenę i olśniła. Aktorka postawiła na pokrytą cekinami suknię w kolorze krwistej czerwieni . To klasyczny wybór w stylu glamour, który idealnie pasuje na takie okazje. Model wybrany przez Dereszowską charakteryzował się długimi rękawami oraz głębokim dekoltem.

Aktorka nie wybrała jednak sukni do ziemi, a długość midi. Opięta na ciele kreacja odznaczała się ponadto marszczeniami w dolnej partii oraz rozcięciem eksponującym nogi.

Anna Dereszowska dobrała do tej eleganckiej stylizacji czarne szpilki, czyli absolutną klasykę, która sprawdza się do wszystkiego. Warto zauważyć, że gwiazda z pewnością nieprzypadkowo pomalowała paznokcie na czarno. To drobny akcent, ale sprawia, że w stylizacji jest więcej spójności.