Whitney Houston zmarła 11 lat temu. Edyta Górniak ma teorię na ten temat

Jej niepowtarzalny, potężny głos oraz wykonywane przez nią utwory na stałe wpisały się w historię muzyki pop, soul i R’n’B. Lista jej przebojów jest długa i do dziś wiele osób chętnie do nich wraca. Niestety, jak wiele osób w latach 80., także i Houston sięgnęła po narkotyki, co ostatecznie doprowadziło do jej przedwczesnej śmierci.