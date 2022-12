Wiele osób nie zamyka deski sedesowej przed spłukiwaniem wody. To poważny błąd

Koniecznie zamykaj klapę przed spuszczeniem wody w toalecie

Toaleta to miejsce, o które w szczególny sposób trzeba dbać. Jednak mimo regularnego czyszczenia i stosowania dezynfekujących zawieszek, jest ona źródłem bakterii i innych drobnoustrojów m.in. ze względu na to, co jest regularnie wydalane z organizmu przez człowieka. Dlatego właśnie opuszczanie deski po skorzystaniu z ubikacji, a przed spłukaniem wody jest bardzo istotne.