Wielki powrót skóry. Sprawdź najnowsze trendy zimowo-wiosenne Każde trendy przychodzą i odchodzą, ale jak często się zdarza, po pewnym czasie powracają w odświeżonym wydaniu. Podobnie dzieje się ze skórzanymi ubraniami, które w wielkim stylu zdominują nadchodzący sezon. Na pewno w swojej szafie masz chociaż jedną rzecz wykonaną ze skóry, ale warto pamiętać, że styl vintage jest wpisany w zimowo-wiosenne trendy. Zobacz, co jest najmodniejsze. Skórzane spodnie to jeden z największych hitów w modzie (iStock.com, Fot: grinvalds) Obok motywu grochów i groszków, skórzane ubrania będą święcić triumfy w modzie. Tym razem jednak znajdziesz nie tylko skórzane but, kurtki czy spodnie, ale również sukienki, spódnice oraz koszule. Również kolorystyka znacznie wyróżnia się od stonowanych barw, ponieważ skórzane ubrania mogą być także neonowe – w ten sposób połączysz inne trendy. Jesteś ciekawa? Zapoznaj się z poniższymi propozycjami. Skórzane ubrania – męski fason marynarki Jeśli podążasz za modowymi nowinkami, koniecznie poszukaj skórzanej marynarki o męskim fasonie. Wyróżnia się uniwersalnością, dzięki czemu możesz ją zestawić ze spódnicami, sukienkami oraz eleganckimi bluzkami. Innym pomysłem stylizacyjnym jest skompletowanie skórzanej marynarki z prostymi materiałowymi spodniami z luźniejszą nogawką oraz obcisłym topem. Wybierając do codziennych czy biurowych zestawów żakiet ze skóry, zapewnisz sobie dodatkowy szyk oraz nutę elegancji. Jeśli uwielbiasz ubierać się ze smakiem, pomyśl o skórzanej marynarce. Skórzane ubrania – dopasowana sukienka Klasyczna mała czarna nigdy nie wychodzi z mody. Co powiesz w związku z tym o skórzanej krótkiej sukience? Najpopularniejszym fasonem w nadchodzącym sezonie jest styl zwany pensjonarskim, co nie oznacza, że skórzana sukienka musi być nudna i zwyczajna. Dzięki wyjątkowości materiału, twoja stylizacja będzie bardziej zadziorna, a także nieco drapieżna. Nawet najbardziej zabudowana kreacja z klasycznym kołnierzykiem będzie seksowna, jeśli zdecydujesz się na modny skórzany wariant. Zobacz także: Ekologiczna moda. Na czym polega oraz dlaczego jest tak ważna? Skórzane ubrania – midi i maxi spódnice Krótkie spódniczki na razie ustępują miejsca średnim i długim spódnicom, zwłaszcza wykonanym ze skóry. Coraz częściej są one wybierane przez znane kobiety ze świata show biznesu, więc śmiało znajdź coś dla siebie. Skórzane spódnice midi i maxi mogą być zapinane na guziki albo wiązane w pasie – w zależności od tego, jaki styl wolisz. Chcąc dodać lekkości swojej stylizacji, załóż do wybranego modelu zwiewną koszulę lub bluzkę oraz wygodne balerinki albo botki. Czarna, beżowa, zielona, a nawet czerwona skórzana spódnica midi pasuje na każdą okazję. Skórzane ubrania – błyszcząca koszula W nadchodzącym sezonie schowaj swoje ulubione flanelowe koszule i zamień je na skórzane. Praktycznie niczym nie wyróżniają się od innych opcji, oprócz charakterystycznego błyszczenia skóry. Zapinane na napy (maskowane), z eleganckim kołnierzykiem oraz dłuższym fasonem, są idealną propozycją na ubranie typu 2w1, bo możesz nosić koszule pojedynczo, ale równie dobrze wypadną narzucone na zwykłe koszulki. Pasują do jeansów, spodni i spódnic, a także rewelacyjnie zastąpią kardigany.