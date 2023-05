Wielki sukces Martyny Wojciechowskiej. Pochwaliła się w sieci

Martyna Wojciechowska znana jest z zamiłowania do podróżowania i sportów ekstremalnych. Na swoim koncie ma sporo imponujących osiągnięć. Jako pierwsza Polka ukończyła rajd Sahara-Dakar i jako trzecia Polka zdobyła Koronę Ziemi .

Ponadto od dwóch dekad jej wielką pasją jest nurkowanie – ma tytuł licencjonowanego nurka technicznego. W tej dziedzinie Wojciechowska przesuwa swoje granice, co ostatnio poskutkowało pobiciem osobistego rekordu. 48-latka zanurkowała na głębokość aż 111 metrów . Radosną nowiną podzieliła się na instagramowym profilu. Zgromadziła na nim ponad dwa miliony fanów, którzy pospieszyli z gratulacjami.

"111 metrów w dół. Czy to dużo? W poziomie – nie. W pionie w dół – tak. No więc tym razem zanurkowałam na 111 metrów. Plan był inny, różne czynniki pozwoliły mi zrobić tyle, ile zrobiłam. W każdym razie to mój nowy życiowy rekord, ale jeszcze nie kończę tej podróży w głąb" – poinformowała.