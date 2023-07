Włożyła "nagą spódnicę". "Królowa życia" zaszalała ze strojem

Izabela Macudzińska zyskała popularność dzięki reality show "Królowe życia", który był emitowany na antenie TTV. Do obsady dołączyła w czwartym sezonie i występowała w programie aż do momentu zdjęcia go z anteny. Obecnie działa przede wszystkim jako projektantka mody. Jednak nieustannie podróżuje po świecie, a swoje luksusowe życie pokazuje na Instagramie.