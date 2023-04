Wrzuć do muszli. Kamień zniknie po 15 minutach

Czyszczenie muszli klozetowej jest koniecznie i to nie tylko ze względów higienicznych, ale i estetycznych, ponieważ wewnątrz armatury szybko pojawia się kamień. Żele do WC często nie działają pod powierzchnią wody, przez co nie usuwają one kamienia. Jest jednak środek, który zadziała nawet w tym trudno dostępnym miejscu. Przygotujesz go samodzielnie, i to z produktów, które najpewniej masz już w domu.